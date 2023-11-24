Допомагав готувати удари по Вінниці. Суд виніс вирок черговому зраднику

Суд виніс вирок російському агенту ФСБ, який на початку літа готував ракетні удари по Вінниці. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

В червні поточного року зрадник займався підготовкою повітряних атак Росії по Вінниці. Для виконання ворожого завдання він протягом кількох тижнів обходив вулиці міста та приховано фотографував місця базування та шляхи переміщення Сил оборони. Таким чином він планував виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки ЗСУ.

Зокрема російський агент проводив розвідку навколо важливих промислових об’єктів для визначення рівня їхньої захищеності й технічного стану.

Ворог планував використати розвідувальну інформацію для прицільних ударів по Вінниці із ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

"Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Тим самим було зірвано плани загарбників щодо проведення серії повітряних атак по місту", - пише пресслужба.

Зрадником виявився 30-річний житель Вінниці, який активно підтримував війну Росії проти України в російських соцмережах.

Під час обшуку було виявлено мобільний телефон, який він використовував для прихованої фотофіксації та листування з агресором.

15 років за ґратами

Зрадника було визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд призначив йому 15 років тюрми.