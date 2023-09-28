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Допомагали ухилянтам втеки з України. У Вінниці викрито посадовців ТЦК

Четвер 28 вересня 2023 14:25
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Допомагали ухилянтам втеки з України. У Вінниці викрито посадовців ТЦК Фото: Допомагали ухилянтам втеки з України. У Вінниці викрито посадовців ТЦК  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Вінниці викрито банду, яка допомагала ухилянтам втекти за кордон. Затримано посадовців міського ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державно бюро розслідувань.

Що сталось

Банду очолював офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до схеми двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

"Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати «клієнтів» непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон", - пише пресслужба.

Правоохоронці провели обушки в міському ТЦК та СП, а також за місцем проживання учасників банди. Були вилучені:

  • записи із "чорною бухгалтерією";
  • списки військовозобов'язаних чоловіків;
  • підроблені медичні довідки;
  • гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Трьох учасників банди було затримано.

Що загрожує

Усі затримані підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів. Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України, їм загрожує до 9 років в'язниці.

Фото: Допомагали ухилянтам втеки з України. У Вінниці викрито посадовців ТЦК (dbr.gov.ua)

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Нагадаємо, що після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.

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