Допомагали ухилянтам втеки з України. У Вінниці викрито посадовців ТЦК
У Вінниці викрито банду, яка допомагала ухилянтам втекти за кордон. Затримано посадовців міського ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державно бюро розслідувань.
Що сталось
Банду очолював офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до схеми двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.
"Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати «клієнтів» непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон", - пише пресслужба.
Правоохоронці провели обушки в міському ТЦК та СП, а також за місцем проживання учасників банди. Були вилучені:
- записи із "чорною бухгалтерією";
- списки військовозобов'язаних чоловіків;
- підроблені медичні довідки;
- гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.
Трьох учасників банди було затримано.
Що загрожує
Усі затримані підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів. Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України, їм загрожує до 9 років в'язниці.
Фото: Допомагали ухилянтам втеки з України. У Вінниці викрито посадовців ТЦК (dbr.gov.ua)
Перевірки воєнкомів по всій Україні
Нагадаємо, що після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.
Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.
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