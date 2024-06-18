Допомагала ворогові в тилу: СБУ затримала інформаторку РФ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла "зливам" позицій ЗСУ у прифронтових районах, затримавши чергову інформаторку. Вона шпигувала на Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СБУ.
Як повідомляє відомство, у Дніпропетровській області через фігурантку російські війська розвідували місця базування підрозділів ЗСУ. Натомість у Запорізькій області ворог прагнув дізнатися маршрути руху та пункти дислокації українських оборонців на підступах до обласного центру.
За наявними даними, окупанти планували використати розвідану інформацію для прориву української оборони.
Служба безпеки затримала шпигунку, коли та фотографувала переміщення української бронетехніки. Додатково СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.
Фото: СБУ затримала ворожу інформаторку (ssu.gov.ua)
Розслідування встановило, що інформаторкою була продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, що межує із Запорізьким районом.
Жінка намагалася встановити близькі контакти з українськими військовими, аби "втемну" випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає в тимчасово окупованому Криму і має брата - командира підрозділу рашистів.
За несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості зловмисницю взяли під варту. Їй загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, що у лютому цього року РБК-Україна писало проте, як СБУ затримувала у Донецькій області агентку РФ, яку завербував власний син-бойовик "ДНР".
У квітні Служба безпеки відправила до в'язниці двох інформаторів Донецької області за пошук для ворога позицій HIMARS.
Наприкінці травня в СБУ повідомили про затримання російської інформаторки, яка шпигувала Силами оборони під час боїв за Авдіївку.
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