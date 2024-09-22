ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Доплата військовим за поранення на фронті: розмір виплат у 2024 році

Україна , Неділя 22 вересня 2024 23:27
UA EN RU
Доплата військовим за поранення на фронті: розмір виплат у 2024 році Фото: військовим пояснили, від чого залежить сума доплати за поранення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поранені військові мають право на доплату. У 2024 році максимальний розмір виплати становить до 100 тисяч гривень у місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.

Якщо військовий отримав поранення на фронті і перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування після тяжкого поранення, то захисник має право щомісяця отримувати до 100 тисяч гривень додаткової грошової винагороди та щомісячну зарплату.

Тобто в період лікування у стаціонарі чи відпустки після тяжкого поранення за захисником зберігається зарплата в розмірі за останньою посадою перед пораненням та додаткової винагороди, незалежно від того, де перебуває твій підрозділ (на передовій, чи ні).

Розмір доплати за поранення залежить від кількості днів виконання бойових (спеціальних) завдань, кількості днів лікування на стаціонарі та перебування у відпустці після тяжкого поранення.

У випадку тяжкого поранення за кожен розмір додаткової виплати становитиме мінімум 3 225,8 гривень (залежно від кількості днів у місяці), а за повний місяць - 100 тисяч гривень.

У випадку нетяжкого поранення за кожен день лікування на стаціонарі - мінімум 3 225,80 гривень (залежно від кількості днів у місяці).

Міноборони наводить приклад можливого нарахування доплат за поранення:

Військовий з 1 по 16 січня брав участь у бойових діях, а потім отримав поранення і з 16 по 25 січня знаходився на лікуванні (травма нетяжка). З 25 по 31 січня перебував на ППД і був звільнений на кілька днів від виконання службових обов’язків.

В такому разі додаткова грошова допомога в лютому становитиме: 100 000/31 = 3 225,80 гривень за один день. (16 днів × 3 225,8 гривень)+ (9 днів × 3 225,8 гривень) = 80 645 гривень.

РБК-Україна раніше розповідало, які є типи виплат для військових та від чого залежить їх розмір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Виплати
NEWS
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади