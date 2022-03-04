UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Донецкую область отправят медикаменты

Автор: Артем Горовенко

Медикаменты первой необходимости будут отправлены сегодня в Донецкую область из Днепра. Перечень согласован с Министерством здравоохранения Украины: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и другие медицинские средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд Рината Ахметова.

Это уже вторая партия лекарств, которую предоставляет Фонд в рамках заявленной помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц уже были вчера направлены в больницы города Киева.

Сейчас Донецкая область - в зоне активных боевых действий. Ряд городов оцеплены и находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там уничтожена инфраструктура.

Напомним, Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM за 7 дней войны направил в Украину более 300 млн грн.

Прежде всего речь идет о гуманитарной помощи (продукты, лекарства, предметы первой необходимости).

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область