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У Донецьку ввечері пролунала серія вибухів

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Донецьк, Понеділок 19 грудня 2022 22:59
У Донецьку ввечері пролунала серія вибухів Фото: у Донецьку ввечері пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 19 грудня, пізно увечері пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

Судячи з коментарів очевидців, вибухи пролунали у Калінінському районі обласного центру. На відео видно, що вибухи відбувалися один за одним. Жодних подробиць про наслідки того, що сталося, не повідомляється.

Раніше ми писали, що у неділю, 18 грудня, увечері у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Так звані "місцеві влади" говорять про обстріл.

Крім того, вчора вдень у Донецьку також повідомляли про обстріл. Під атаку потрапив район стадіону "Донбас Арена" і не лише.

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