У Донецьку ввечері пролунала серія вибухів
Фото: у Донецьку ввечері пролунала серія вибухів (Getty Images)
У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 19 грудня, пізно увечері пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.
Судячи з коментарів очевидців, вибухи пролунали у Калінінському районі обласного центру. На відео видно, що вибухи відбувалися один за одним. Жодних подробиць про наслідки того, що сталося, не повідомляється.
Раніше ми писали, що у неділю, 18 грудня, увечері у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Так звані "місцеві влади" говорять про обстріл.
Крім того, вчора вдень у Донецьку також повідомляли про обстріл. Під атаку потрапив район стадіону "Донбас Арена" і не лише.
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