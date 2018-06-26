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В Донецкой области запустили работу Карловской насосной станции

НовостиОбщество    26.06.2018 - 20:15
Фото: открытие станции (icrc.org)
Фото: открытие станции (icrc.org)

Станция обеспечит бесперебойное водоснабжение свыше 300 тысяч человек в Донецкой области

В селе Карловка (Донецкая область) сегодня, 26 июня, была запущена Карловская насосная станция, которая водопроводом обеспечит бесперебойное водоснабжение свыше 300 тысяч человек в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Сообщается, что в станцию было инвестировано в течение двух лет свыше 800 тыс. долларов.

"Доступ к воде является вопросом первоочередной важности, особенно во время конфликта. Именно поэтому мы вложили столько времени и ресурсов в этот проект, одновременно призывая стороны конфликта делать все возможное, чтобы защитить ключевые объекты водной инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения и избежать их повреждения", - заявил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

По данным МККК, проведенные работы включают полную реконструкцию насосной станции, сооружение новой линии электропередачи общей длиной 2,8 км до станции и дамбы водохранилища, а также возобновление работы гидроузла на водохранилище.

Напомним, ранее завершили ремонт насосной станции Южно-Донбасского водопровода.

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Теги публикации: Донецкая область, Красный Крест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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