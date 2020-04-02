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У Донецькій області заочно повідомили про підозру "міністру транспорту ДНР"

Новини » Суспільство     02.04.2020 - 21:22
У Донецькій області заочно повідомили про підозру "міністру транспорту ДНР"
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Іванов)

Прокуратура повідомила про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за фактом участі у терористичній організації

У Донецькій області заочно повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення "міністру транспорту ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

За інформацією слідства, з грудня 2018 року чоловік обіймає посаду так званого "міністра транспорту ДНР".

"До його обов’язків входить забезпечення транспортними засобами незаконних збройних формувань "ДНР", що контролюються Російською Федерацією, здійснення заходів з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і бронювання військовозобов’язаних, які входять до складу псевдо-міністерства та його структурних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кримінальне провадження передбачає ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом участі у терористичній організації. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха військовослужбовці Нацгвардії затримали учасника російських незаконних збройних формувань. Бойовика виявили під час перевірки одного з пасажирських автобусів.

Як повідомляло РБК-Україна, нацгвардійці затримали бойовика російських НЗФ при спробі перетнути блокпост поблизу населеного пункту Городище в Луганській області.

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