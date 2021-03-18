UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Донецкой области на взятке задержали заместителя мэра

Автор: Андрей Козловский

Правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов Донецкой области, который требовал от местного жителя 2 тысяч долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Вчера, 17 марта, заместитель городского головы одного из городов области был задержан в служебном кабинете в порядке п.2 ч.1 ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины за получение неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Как сообщается, чиновник за неправомерную выгоду обещал местному жителю заключение договора на право пользования двумя земельными участками. В Офисе генпрокурора уточнили, что взятку вымогали у жителя Мариуполя.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание чиновника (dn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника Национальной академии наук. Он хотел за деньги отдать коммерсанту помещение в здании академии.

Кроме того, СБУ поймала на взятке в 1 млн гривен руководителя одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины взятка
Читайте также
В Тернопольской области чиновника налоговой поймали на взятке в 1 млн гривен
Прогноз погоды