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В Донецкой области увеличат длительность комендантского часа

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Донецкая область, Пятница 26 августа 2022 21:08
В Донецкой области увеличат длительность комендантского часа Фото: в Донецкой области увеличат длительность комендантского часа (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Донецкой области изменят продолжительность комендантского часа с 1 сентября. Она будет длиться с 21 вечера и до 5 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"Подписал распоряжение о смене времени комендантского часа. С 1 сентября ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00", - написал он.

Кириленко попросил жителей придерживаться установленных норм, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.

Отметим, что ранее в области комендантский час длился с 22:00 до 04:00.

Напомним, обстрелы Донецкой области со стороны оккупантов продолжаются. Так, 25 августа захватчики убили двух и ранили шестерых гражданских.

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Донецкая область Комендантский час
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