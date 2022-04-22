В Донецкой области за сутки российские военные ранили еще 5 мирных жителей

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. За сутки 21 апреля они ранили еще 5 мирных жителей области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Из пятерых человек 2 получили ранения в Угледаре, и по 1 в Ямполе, Заречном и Бахмуте. При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.