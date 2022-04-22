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В Донецкой области за сутки российские военные ранили еще 5 мирных жителей

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Пятница 22 апреля 2022 06:41
В Донецкой области за сутки российские военные ранили еще 5 мирных жителей Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. За сутки 21 апреля они ранили еще 5 мирных жителей области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Из пятерых человек 2 получили ранения в Угледаре, и по 1 в Ямполе, Заречном и Бахмуте.

При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Мариупольском городском совете заявили о том, что в поселке Мангуш Донецкой области российские оккупанты могли захоронить до 9 тысяч мариупольцев.

Ранее в СБУ заявили, что оккупантов поощряют убивать мирных украинцев. В России им вручают за это медали. Это подтвердил разговор двух российских военных, которые хвастались своими "результатами" на войне.

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