ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области создадут спецподразделения для расследования военных преступлений

Новости » Общество     24.06.2020 - 17:44
В Донецкой области создадут спецподразделения для расследования военных преступлений
Фото: Ирина Венедиктова (gp.gov.ua)

В области расследуют более 5 тысяч дел о военных преступлениях

В органах досудебного расследования Донецкой области планируют создать специализированные подразделения для расследования военных преступлений. Сейчас в области расследуются более 5 тысяч дел относительно более 8 тысяч военных преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что 24 июня в Мариуполе состоялось оперативное совещание под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"По результатам оперативного совещания участники решили инициировать вопрос создания в органах досудебного расследования Донецкой области специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, увеличение количества экспертов для оперативного и полного проведения экспертиз", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также сообщили, что за первые пять месяцев 2020 года в Донецкой области зарегистрировали более 1,5 тысяч военных преступлений, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в середине мая в Украине появился реестр потерпевших во время вооруженной агрессии России.

Также сообщалось, что парламент одобрил присоединение Украины ко второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДонецкДонецкая областьвоенныеподразделения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь