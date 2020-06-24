В Донецкой области создадут спецподразделения для расследования военных преступлений

Фото: Ирина Венедиктова (gp.gov.ua)

В области расследуют более 5 тысяч дел о военных преступлениях

В органах досудебного расследования Донецкой области планируют создать специализированные подразделения для расследования военных преступлений. Сейчас в области расследуются более 5 тысяч дел относительно более 8 тысяч военных преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что 24 июня в Мариуполе состоялось оперативное совещание под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"По результатам оперативного совещания участники решили инициировать вопрос создания в органах досудебного расследования Донецкой области специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, увеличение количества экспертов для оперативного и полного проведения экспертиз", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также сообщили, что за первые пять месяцев 2020 года в Донецкой области зарегистрировали более 1,5 тысяч военных преступлений, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в середине мая в Украине появился реестр потерпевших во время вооруженной агрессии России.

Также сообщалось, что парламент одобрил присоединение Украины ко второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

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Автор: Игорь Литвиненко