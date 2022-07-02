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В Донецкой области сокращают комендантский час

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Донецкая область, Суббота 02 июля 2022 16:06
В Донецкой области сокращают комендантский час Фото: в Донецкой области сокращают комендантский час (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С понедельника, 4 июля, он будет действовать с 22:00 до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Подписал распоряжение о смене длительности комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00", - написал он.

Кириленко призывает всех ответственно относиться к ограничениям, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.

Напомним, ранее в Донецкой области комендантский час длился с 21:00 до 05:00.

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Комендантский час Донецкая область
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