В Донецкой области сокращают комендантский час

В Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С понедельника, 4 июля, он будет действовать с 22:00 до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленка в Telegram .

"Подписал распоряжение о смене длительности комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00", - написал он.

Кириленко призывает всех ответственно относиться к ограничениям, ведь это вопрос личной и общественной безопасности.