В Донецкой области в сентябре 2022 года отремонтируют дорогу в Святогорск

По состоянию на сейчас специалисты компании-подрядчика ООО "Славдорстрой" уже отфрезеровали изношенное покрытие на отрезке протяженностью 5 км, устроили слой усиленной основы средней толщиной 19 см и нижний слой асфальтобетона толщиной 7 см. Кроме того, рабочие установили мощную систему водоотведения и заменили плиты покрытия под проезжей частью в месте проседания трубы.

"Далее дорожники перейдут к фрезерованию старого покрытия со стороны города Святогорск, устройству верхнего слоя асфальтобетона, укреплению обочин смесью С7, установлению лотков, водосбросов и бортового камня", - говорится в сообщении.

Завершить капитальный ремонт дороги планируют в сентябре следующего года.

В этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" в Донецкой области планируют восстановить 165 километров дорог государственного значения.