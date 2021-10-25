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В Донецкой области в сентябре 2022 года отремонтируют дорогу в Святогорск

Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области дорожники начали капитальный ремонт трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск. Восстановление 9-километрового участка проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

По состоянию на сейчас специалисты компании-подрядчика ООО "Славдорстрой" уже отфрезеровали изношенное покрытие на отрезке протяженностью 5 км, устроили слой усиленной основы средней толщиной 19 см и нижний слой асфальтобетона толщиной 7 см. Кроме того, рабочие установили мощную систему водоотведения и заменили плиты покрытия под проезжей частью в месте проседания трубы.

"Далее дорожники перейдут к фрезерованию старого покрытия со стороны города Святогорск, устройству верхнего слоя асфальтобетона, укреплению обочин смесью С7, установлению лотков, водосбросов и бортового камня", - говорится в сообщении.

Завершить капитальный ремонт дороги планируют в сентябре следующего года.

В этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" в Донецкой области планируют восстановить 165 километров дорог государственного значения.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. километров государственных дорог и 2 тыс. километров местных.

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Большая стройка