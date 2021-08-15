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В Донецкой области разоблачили схему присвоения средств от ликвидации шахт

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Донецкая область, Воскресенье 15 августа 2021 11:59
В Донецкой области разоблачили схему присвоения средств от ликвидации шахт Фото: полиция разоблачила хищения на ликвидации шахт (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Донецкой области правоохранители разоблачили схему хищения средств, полученных от ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт. В течение 2019-2021 годов злоумышленники присвоили более 160 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"В течение 2019-2021 годов на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт лишь двум компаниям-подрядчикам было перечислено свыше 160 млн гривен. Чтобы легализовать полученные избыточные средства, злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм", - рассказали в департаменте.

Сейчас правоохранители продолжают работу для привлечения к ответственности причастных к этой преступной деятельности.

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Донецкая область Хищение средств
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