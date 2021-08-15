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У Донецькій області викрили схему привласнення коштів від ліквідації шахт

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Донецька область, Неділя 15 серпня 2021 11:59
У Донецькій області викрили схему привласнення коштів від ліквідації шахт Фото: поліція викрила розкрадання на ліквідації шахт (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, отриманих від ліквідації та реструктуризації неробочих державних шахт. Упродовж 2019-2021 років зловмисники привласнили понад 160 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Упродовж 2019-2021 років на проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт лише двом товариствам-підрядникам було перераховано понад 160 млн гривень. Аби легалізувати отримані надлишкові кошти, зловмисники перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм", - розповіли в департаменті.

Наразі правоохоронці продовжують роботу для притягнення до відповідальності причетних до цієї злочинної діяльності.

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Донецкая область Розкрадання коштів
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