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В Донецкой области произошел взрыв тротила в жилом доме: есть жертва и пострадавшие

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Донецкая область, Пятница 10 декабря 2021 11:42
В Донецкой области произошел взрыв тротила в жилом доме: есть жертва и пострадавшие Фото: в Донецкой области произошел взрыв тротила в жилом доме (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В с. Зверово (Донецкая область) произошел взрыв тротила в жилом доме. В результате инцидента погиб один человек, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"9 декабря в 22:57 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Сазонова, что в с. Зверово, Покровской городской общины", - говорится в сообщении.

Так, по прибытию спасателей было установлено, что в доме, вероятно, произошел взрыв тротила.

"В результате чего погибла женщина и пострадали 2 человека, которые получили рваные раны конечностей ног и лица", - указано в пресс-службе.

Сейчас анкетные данные пострадавших устанавливаются, признаков горения на месте спасатели не обнаружили. Конструкции дома не повреждены.

Причину и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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