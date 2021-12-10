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У Донецькій області стався вибух тротилу в житловому будинку: є жертва та постраждалі

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Донецька область, П'ятниця 10 грудня 2021 11:42
У Донецькій області стався вибух тротилу в житловому будинку: є жертва та постраждалі Фото: у Донецькій області стався вибух тротилу в житловому будинку (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У с. Звірове (Донецька область) стався вибух тротилу в житловому будинку. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"9 грудня о 22:57 надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку на вул. Сазонова, що у с. Звірове, Покровської міської громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по прибуттю рятувальників було встановлено, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу.

"Внаслідок чого загинула жінка та постраждали 2 чоловіка, які отримали рвані рани кінцівок ніг та обличчя", - вказано в прес-службі.

Наразі анкетні дані постраждалих встановлюються, ознак горіння на місці рятувальники не виявили. Конструкції будинку не пошкоджені.

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.

До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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