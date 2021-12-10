У Донецькій області стався вибух тротилу в житловому будинку: є жертва та постраждалі

У с. Звірове (Донецька область) стався вибух тротилу в житловому будинку. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"9 грудня о 22:57 надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку на вул. Сазонова, що у с. Звірове, Покровської міської громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по прибуттю рятувальників було встановлено, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу.

"Внаслідок чого загинула жінка та постраждали 2 чоловіка, які отримали рвані рани кінцівок ніг та обличчя", - вказано в прес-службі.

Наразі анкетні дані постраждалих встановлюються, ознак горіння на місці рятувальники не виявили. Конструкції будинку не пошкоджені.

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.

До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.