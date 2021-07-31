В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 человек

Взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

"По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).

Обновлено. В компании "Метинвест" сообщили, что от полученных травм в больнице скончался один человек - сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь.

Уже создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка.