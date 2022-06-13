UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, - ДТЭК

Фото: в Донецкой области прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Из-за повреждения газопроводов в Донецкой области электроэнергия осталась единственным источником энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука во время национального телемарафона.

"К сожалению, электроэнергия сейчас - почти единственный источник энергии в Донецкой области. Потому что в большинстве городов нет газа. Поэтому электроэнергия, она критически необходима для того, чтобы люди как-то выживали в течение этого времени. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет и дать людям возможность зарядить мобильные телефоны, приготовить еду", - сказал он.

Сахарук добавил, что за прошедшую неделю ДТЭК восстановил электроснабжение 80 населенных пунктов для почти 77 тысяч потребителей в Донецкой области.

Также он подчеркнул, что всего в Донецкой области без света остается около 360 тысяч потребителей в 260 населенных пунктах.

Напомним, за 3 месяца войны специалисты компании ДТЭК вернули свет для более 2 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьДТЭК