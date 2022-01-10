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В Донецкой области отреставрировали усадьбу Бантыша 19 века

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Донбасс, Понедельник 10 января 2022 12:04
В Донецкой области отреставрировали усадьбу Бантыша 19 века Фото: в Краматорске Донецкой области отреставрировали усадьбу Бантыша (kanaldom.tv)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области завершилось восстановление одного из старейших зданий региона - усадьбы Бантыша. Построенный в XIX веке дом семьи помещиков молдавского происхождения отреставрировали в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

Усадьба - одно из четырех сохранившихся на территории Украины владений знаменитого общественного деятеля и землевладельца Василия Бантыша. В прошлом веке здание использовали как детский дом, а после распада Советского Союза он долгое время был заброшенным.

Позднее усадьба стала частью ландшафтного парка "Краматорский". В рамках программы "Большая стройка" был облагорожен фасад дома и территория вокруг.

"За эти несколько лет, которые длилась реконструкция этого здания, по максимуму приблизились к тому внешнему виду, который был раньше", - отметил директор парка "Краматорский" Евгений Скляров.

В ландшафтный парк каждый год на экскурсию приезжают тысячи туристов. Кроме исторической усадьбы, интерес представляют также зоны для отдыха и вольерный комплекс с животными, многие из которых были спасены от браконьеров зоозащитниками.

Кроме того, через территорию парка площадью более 2 тыс. гектаров проходят туристические маршруты Донецкой области.

"Из популярных - Белокузьминовские меловые горы и Пчелкинские окаменевшие деревья. В конце прошлого года парк стал финалистом Ежегодного всеукраинского конкурса Ukraine Tourism Awаrds, где занял второе место как лучший природный парк Украины", - рассказали журналисты.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" стартовало комплексное восстановление объектов культурного и исторического наследия, а также создание доступных маршрутов к ним.

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