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У Донецькій області відреставрували садибу Бантиша 19 століття

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Донбас, Понеділок 10 січня 2022 12:04
У Донецькій області відреставрували садибу Бантиша 19 століття Фото: у Краматорську Донецької області відреставрували садибу Бантиша (kanaldom.tv)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області завершилося відновлення однієї з найстаріших будівель регіону - садиби Бантиша. Збудований у XIX столітті будинок сім'ї поміщиків молдавського походження відреставрували у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

Садиба - одне з чотирьох володінь знаменитого громадського діяча і землевласника Василя Бантиша, що збереглися на території України. У минулому столітті будівлю використовували як дитячий будинок, а після розпаду Радянського Союзу вона тривалий час була занедбаною.

Пізніше садиба стала частиною ландшафтного парку "Краматорський". У рамках програми "Велике будівництво" було облагороджено фасад будинку та територію навколо.

"За ці кілька років, які тривала реконструкція цієї будівлі, максимально наблизилися до того зовнішнього вигляду, який був раніше", - зазначив директор парку "Краматорський" Євген Скляров.

У ландшафтний парк щороку на екскурсію приїжджають тисячі туристів. Окрім історичної садиби, інтерес становлять також зони для відпочинку та вольєрний комплекс з тваринами, багато з яких було врятовано від браконьєрів зоозахисниками.

Крім того, через територію парку площею понад 2 тис. га проходять туристичні маршрути Донецької області.

"З популярних - Білокузьмінівські крейдяні гори та Пчолкінські скам'янілі дерева. Наприкінці минулого року парк став фіналістом Щорічного всеукраїнського конкурсу Ukraine Tourism Awаrds, де посів друге місце як найкращий природний парк України", - розповіли журналісти.

Нагадаємо, раніше президент Володимира Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" стартувало комплексне відновлення об’єктів культурної та історичної спадщини, а також створення доступних маршрутів до них.

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