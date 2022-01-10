У Донецькій області відреставрували садибу Бантиша 19 століття

У Донецькій області завершилося відновлення однієї з найстаріших будівель регіону - садиби Бантиша. Збудований у XIX столітті будинок сім'ї поміщиків молдавського походження відреставрували у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал " Дом ".

Садиба - одне з чотирьох володінь знаменитого громадського діяча і землевласника Василя Бантиша, що збереглися на території України. У минулому столітті будівлю використовували як дитячий будинок, а після розпаду Радянського Союзу вона тривалий час була занедбаною.

Пізніше садиба стала частиною ландшафтного парку "Краматорський". У рамках програми "Велике будівництво" було облагороджено фасад будинку та територію навколо.

"За ці кілька років, які тривала реконструкція цієї будівлі, максимально наблизилися до того зовнішнього вигляду, який був раніше", - зазначив директор парку "Краматорський" Євген Скляров.

У ландшафтний парк щороку на екскурсію приїжджають тисячі туристів. Окрім історичної садиби, інтерес становлять також зони для відпочинку та вольєрний комплекс з тваринами, багато з яких було врятовано від браконьєрів зоозахисниками.

Крім того, через територію парку площею понад 2 тис. га проходять туристичні маршрути Донецької області.

"З популярних - Білокузьмінівські крейдяні гори та Пчолкінські скам'янілі дерева. Наприкінці минулого року парк став фіналістом Щорічного всеукраїнського конкурсу Ukraine Tourism Awаrds, де посів друге місце як найкращий природний парк України", - розповіли журналісти.