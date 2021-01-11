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В Донецкой области организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы

Донецкая область, Понедельник 11 января 2021 17:27
В Донецкой области организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы
Фото: прокуратура (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области будут судить жителя поселка Зеленый Гай Великоновоселковского района, который в 2014 году принимал участие в организации незаконного "референдума". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года мужчина принимал участие в организации и проведении на территории Великоновоселковского района Донецкой области так называемого "общего областного референдума" о поддержке "Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР".

Мужчина скрывается от следствия, поэтому его будут судить заочно.

Напомним, в Донецкой области осудили за организацию так называемого "референдума ДНР" женщину. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме этого сообщалось, что в Мариуполе к четырем годам тюрьмы приговорили боевика так называемого "ДНР".

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