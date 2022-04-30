В Донецкой области оккупанты ранили 9 гражданских, среди которых 4 ребенка

В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 9 мирных жителей. В частности, среди них - 4 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

Сообщается, что 3 ребенка ранили в Доброполье и 1 в Дробышево.

Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, которая получила ранения в Луганской области.

Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.