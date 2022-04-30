ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области оккупанты ранили 9 гражданских, среди которых 4 ребенка

Новина українською →
Донецкая область, Суббота 30 апреля 2022 21:05
В Донецкой области оккупанты ранили 9 гражданских, среди которых 4 ребенка Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 9 мирных жителей. В частности, среди них - 4 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

Сообщается, что 3 ребенка ранили в Доброполье и 1 в Дробышево.

Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, которая получила ранения в Луганской области.

Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Ранее мы сообщали, что вчера, 29 апреля, в Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских и еще 4 получили ранения.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 66-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вторжение России в Украину
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны