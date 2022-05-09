В Донецкой области оккупанты 9 мая ранили 6 мирных жителей

В понедельник, 9 мая, в Донецкой области в результате российских обстрелов ранено 6 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
По его словам, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля.
Кроме того, отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники.
Также мы писали, что в Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителя.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!