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В Донецкой области оккупанты 9 мая ранили 6 мирных жителей

Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В понедельник, 9 мая, в Донецкой области в результате российских обстрелов ранено 6 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля.

Кроме того, отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники.

Также мы писали, что в Донецкой области войска РФ убили еще 4 мирных жителя.

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