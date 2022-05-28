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В Донецкой области из-за обстрелов остановили Славянскую ТЭС

Фото: Славянскую ТЭС остановили из-за обстрелов (wikipedia)
Автор: Александр Белоус

Работа Славянской ТЭС остановлена с 27 мая из-за постоянных обстрелов. Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Донбассэнерго".

Как отметили в пресс-службе, в течение последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск. Персонал электростанции все время активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО "Донбассэнерго" принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Славянская ТЭС расположена в городе Николаевка вблизи Славянска Донецкой области. Установленная мощность - 880 МВт. Принадлежит ПАО "Донбассэнерго".

Напомним, по данным Минобороны Британии, на данный момент основные усилия России, вероятно, концентрируются вокруг Северодонецка. После захвата Лимана наступление будет направлено на Славянск и Краматорск.

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Донецк