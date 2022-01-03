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В Донецкой области нашли мертвым военного: версии прокуратуры

Автор: Анастасия Рокитна

Механика-водителя медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей нашли мертвым в Донецкой области. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Специализированной прокуратуры.

Мариупольская специализированная прокуратура получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасильевка Запорожской области.

Предварительно установлено, что солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

Кроме этого, рассматриваются версии об умышленном убийстве, доведении до самоубийства и нарушении правил обращения с оружием, проинформировали в прокуратуре.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по исследованию всех обстоятельств трагического события.

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Донецкая область