В Донецкой области начальник патрульной полиции незаконно хранил боеприпасы

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области за незаконное хранение боеприпасов. У него в кабинете обнаружили гранату и тысячи припасов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.
Причиной обысков стало задержание участников преступной группы, в составе которой находился командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое патрульных полицейских. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев.
Во время следственных действий в кабинете начальника патрульной полиции обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.
Мужчину подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.
В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Днепропетровской области сотрудники ГБР и СБУ задержали семь участников бандгруппы полицейских.
Кроме того, в марте ГБР провело 13 обысков по месту работы и жительству у должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.