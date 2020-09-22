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В Донецкой области начальник патрульной полиции незаконно хранил боеприпасы

Донецкая область, Вторник 22 сентября 2020 14:28
В Донецкой области начальник патрульной полиции незаконно хранил боеприпасы
Фото: Государственное бюро расследований (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области за незаконное хранение боеприпасов. У него в кабинете обнаружили гранату и тысячи припасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.

Причиной обысков стало задержание участников преступной группы, в составе которой находился командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое патрульных полицейских. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев.

Во время следственных действий в кабинете начальника патрульной полиции обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Мужчину подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Днепропетровской области сотрудники ГБР и СБУ задержали семь участников бандгруппы полицейских.

Кроме того, в марте ГБР провело 13 обысков по месту работы и жительству у должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

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Новости Украины Происшествия Донецкая областьбоеприпасыГБР
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