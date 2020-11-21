В Донецкой области начались выплаты за разрушенное жилье

Фото: разрушенный дом (dn.gov.ua)

В Донецкой области девять семей получат компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Общая сумма компенсации составит 2,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

13 ноября состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

Во время заседания комиссия рассмотрела десять заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь домов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два - в городе Авдеевка.

По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам девяти объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продолжила срок для принятия решения.

После получения обобщенного списка пострадавших, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет, перечислит их пострадавшим.

В ОГА добавили, что в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено.

Напомним, в Луганской области восемь семей получат компенсации за разрушенное во время боевых действий жилье. Общая сумма выплат составит 2,3 млн гривен.

Кроме того, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на Донбассе необходимо провести аудит собственности, после чего в ОРДЛО смогут вернуть отобранное имущество довоенным владельцам.