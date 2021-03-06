В Донецкой области начали частично восстанавливать поставки газа
В Донецкой области начали возобновлять поставки газа на котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго". Уже запустили котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области.
Всего уже восстановили подачу газа на 19 котельных.
Глава Донецкой области напомнил, что 714 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов остались без тепла в результате отключения от газа 59 котельных.
"Отключение было осуществлено ПАО "Донецкоблгаз" незаконно... К делу защиты интересов жителей присоединились и правоохранители. После неоднократных жалоб жителей области к полиции, правоохранителями были проведены следственные действия, после которых работниками КП "Донецктеплокоммунэнерго" были демонтированы незаконно установленные пломбы и - как следствие - прекращены незаконные действия Донецкоблгаза", - написал Кириленко.
Ранее компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогаза" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании заявили, что отказываются поставлять газ пока не решен вопрос относительно задолженности.
Напомним, компания "Донецкоблгаз" сегодня прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области.