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В Донецкой области в лесу нашли почти 500 боеприпасов времен Второй мировой войны

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области спасатели обнаружили более 480 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Боеприпасы нашли вблизи села Брусовка в лесу.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Спасателям поступила информация о том, что в Краматорском районе вблизи села Брусовка, в лесу на расстоянии 2 км от жилого сектора, были обнаружены взрывоопасные предметы.

На место происшествия специалисты части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования. В течение трех дней они проводили обследование указанного участка территории.

По результатам проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 480 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Позже их уничтожат установленным способом.

Напомним, недавно в Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.

РБК-Украина писало, что в Одессе на газовой трубе многоквартирного дома обнаружили гранату.

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Новости Украины боеприпасыДонецкая областьГСЧС