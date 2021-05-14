В Донецкой области в лесу нашли почти 500 боеприпасов времен Второй мировой войны
В Донецкой области спасатели обнаружили более 480 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Боеприпасы нашли вблизи села Брусовка в лесу.
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
Спасателям поступила информация о том, что в Краматорском районе вблизи села Брусовка, в лесу на расстоянии 2 км от жилого сектора, были обнаружены взрывоопасные предметы.
На место происшествия специалисты части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования. В течение трех дней они проводили обследование указанного участка территории.
По результатам проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 480 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Позже их уничтожат установленным способом.
Напомним, недавно в Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря.
РБК-Украина писало, что в Одессе на газовой трубе многоквартирного дома обнаружили гранату.