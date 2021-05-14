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В Донецькій області в лісі знайшли майже 500 боєприпасів часів Другої світової війни

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П'ятниця 14 травня 2021 12:30
В Донецькій області в лісі знайшли майже 500 боєприпасів часів Другої світової війни Фото: ДСНС виявила майже 500 боєприпасів (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області рятувальники виявили більше 480 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Боєприпаси знайшли поблизу села Брусівка в лісі.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

Рятувальникам надійшла інформація про те, що в Краматорському районі поблизу села Брусівка, в лісі на відстані 2 км від житлового сектору, були виявлені вибухонебезпечні предмети.

На місце події фахівці частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Протягом трьох днів вони проводили обстеження зазначеної ділянки території.

За результатом проведених заходів було виявлено та вилучено 480 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Пізніше їх знищать встановленим способом.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.

РБК-Україна писало, що в Одесі на газовій трубі багатоквартирного будинку виявили гранату.

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Новини України Надзвичайні події боеприпасы Донецкая область ДСНС
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