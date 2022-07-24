В Донецкой области армия РФ уничтожила еще две школы и детсад

Так, из-за обстрелов сегодня утром были уничтожены школы в Константиновке и Бахмуте. В Новодмитровке поврежден детсад. Кроме того, около 5:00 оккупанты ударили ракетой по Кураховской общине, в результате чего был разрушен частный дом.

"Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки - повреждены частные дома и хозяйственные объекты", - отметил Кириленко.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Фото: в Донецкой области продолжаются обстрелы оккупантов (t.me/pavlokyrylenko_donoda)