В Донецкой обл. на взятке задержали командира роты

Военная прокуратура Донецкого гарнизона со склада операции Объединенных сил (ООС) задокументировала получение командиром сводной роты одной из воинских частей взятки в размере 5,5 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что старший лейтенант требовал от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество.

"После передачи первой части неправомерной выгоды в сумме 3000 гривен незаконную деятельность взяточника прекращено", - сообщили в пресс-центре ООС.

Во время осмотра места происшествия был найден предмет неправомерной выгоды, а также были проведены неотложные следственные действия, после которых было принято решение о задержании фигуранта, сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

"Следственные действия продолжаются, устанавливается причастность других должностных лиц к совершению уголовного правонарушения", - добавили в пресс-центре ООС.

Фото: задержание (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе за взятку осудили двух полицейских. В 2015 году правоохранители вместе с гражданским агентом задержали 18-летнего местного жителя и под угрозой ареста за покупку наркотиков требовали взятку в размере 500 грн.