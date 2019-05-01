В Донецкой обл. правоохранители изъяли арсенал оружия

В Мирнограде (Донецкая область) правоохранители изъяли арсенал оружия и боекомплекта, который хранился в брошенном здании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что во время патрулирования к сотрудникам полиции обратился местный житель, который сообщил, что им был обнаружен арсенал оружия. На место была направлена следственно оперативная группа, которая занялась обследованием территории.

"Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибром 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм", - сообщили в полиции.

Изъятый арсенал был направлен на экспертизу. В настоящее время полиция устанавливает владельца оружия. Также правоохранителями было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Фото: изъятый арсенал оружия (police.dn.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской обл. в нежилом доме обнаружили арсенал оружия. Сообщается, что схрон находился в одном из нежилых помещений поселка.