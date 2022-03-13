Под Донецком оккупанты обстреляли жилые дома и школу (фото)

Российские войска продолжают разрушать украинские города. В частности, в городе Угледар Донецкой области минометным огнем враг накрыл жилые кварталы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
В частности, полицейские подробно документируют военные преступления россиян.
Правоохранители уточнили, что разрушениям подверглись 4 многоэтажки в Угледаре. Снаряд попал и на территорию местной школы. По предварительным данным, пострадавших нет.
На местах жителям помогает полиция.
Оккупанты обстреляли жилые дома и школу в Угледаре (dn.npu.gov.ua)
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