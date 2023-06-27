У Донецькій області затримали адміністратора Telegram-каналу, який здавав позиції ЗСУ

Мешканець міста Українськ на Донеччині створив Telegram-канал, у якому публікував інформацію, що стосувалася Збройних сил України. Правоохоронці затримали його та оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

У квітні 2022 року чоловік організував на власному Telegram-каналі спілкування з підписниками на військову тематику.

"Задаючи тон невдоволення політикою влади України, адміністратор робив численні інформаційні вкиди щодо дій та місцезнаходження українських військових на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він поширював дані про дислокацію особового складу ЗСУ - розкривав місця розміщення штабів, окопів, скупчень техніки та напрямки її руху.

Крім того, коментував пости інших користувачів, підтверджував і уточнював їх дописи, додаючи результати власних спостережень.

Що йому загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану. Наразі чоловіка затримано. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Покарання за вказаний злочин - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також раніше в Україні засудили суддю з Криму до 12 років тюрми за державну зраду. Вона у 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі.