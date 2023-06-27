В Донецкой области задержали администратора Telegram-канала, который сдавал позиции ВСУ

Житель города Украинск Донецкой области создал Telegram-канал, в котором публиковал информацию, касающуюся Вооруженных сил Украины. Правоохранители задержали его и объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

В апреле 2022 года мужчина организовал на собственном Telegram-канале общение с подписчиками на военную тематику.

"Задавая тон недовольства политикой власти Украины, администратор делал многочисленные информационные вбросы относительно действий и местонахождения украинских военных на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он распространял данные о дислокации личного состава ВСУ - раскрывал места размещения штабов, окопов, скоплений техники и направления ее движения.

Кроме того, комментировал посты других пользователей, подтверждал и уточнял их сообщения, добавляя результаты собственных наблюдений.

Что ему грозит

Мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Сейчас мужчина задержан. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание за указанное преступление - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.