У Донецькій області військові посадовці привласнили майже 5 мільйонів гривень, їх судитимуть

Посадовців військової частини в Донецькій області судитимуть за привласнення майже 5 мільйонів гривень бойових виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

" Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира однієї з військових частин на Донеччині та чотирьох його підлеглих, які нараховували "бойові" виплати військовим підрозділу, які не несли службу на передовій. Обвинувальні акти направлено до суду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, командир частини разом з підлеглими розробили схему привласнення частки "бойових" доплат військовим свого підрозділу.

Обвинувачені включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та взагалі перебували за межами Донецької області.

"Протягом 7 місяців військовослужбовці щомісячно безпідставно отримували по 100 000 гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

Так, за даними Державного бюро розслідувань, з березня по вересень 2022 року сума завданих державі збитків становила майже 5 мільйонів гривень.

Учасникам злочинної схеми загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.