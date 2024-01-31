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В Донецкой области военные чиновники присвоили почти 5 миллионов гривен, их будут судить

Донецкая область, Среда 31 января 2024 15:27
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В Донецкой области военные чиновники присвоили почти 5 миллионов гривен, их будут судить Фото: военные чиновники из Донецкой области присвоили 5 миллионов гривен боевых выплат (Виталий Носач, РК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Чиновников воинской части в Донецкой области будут судить за присвоение почти 5 миллионов гривен боевых выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ДБР завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и четырех его подчиненных, которые насчитывали "боевые" выплаты военным подразделениям, которые не несли службу на передовой. Обвинительные акты направлены в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, командир части вместе с подчиненными разработали схему присвоения доли "боевых" доплат военным своего подразделения.

Обвиняемые включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которые фактически не участвовали в боевых действиях и вообще находились за пределами Донецкой области.

"В течение 7 месяцев военнослужащие ежемесячно безосновательно получали по 100 000 гривен. Часть средств, якобы в качестве благотворительной помощи для своего подразделения, они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

Так, по данным Государственного бюро расследований, с марта по сентябрь 2022 года сумма нанесенного государству ущерба составила почти 5 миллионов гривен.

Участникам преступной схемы грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Недавно разоблачены коррупционные схемы в Украине

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему хищения оборонного бюджета в Одессе.

По версии правоохранителей, главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления присвоил себе более 1 млн. бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса.

Также на днях НАБУ объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана и еще двух фигурантов по хищению в "Укрэнерго".

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ГБР
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