В Донецькій області на Трійцю діятимуть додаткові обмеження

Під час святкування Дня святої Трійці з метою уникнення скупчення населення під час проведення богослужінь та релігійних обрядів у культових будівлях релігійних організацій та на прилеглій території, на території Донецької області будуть діяти додаткові тимчасові обмеження.

"Їх мета - забезпечити громадську безпеку і порядок під час святкування Трійці (04 червня 2023 року), зберегти життя та здоров’я цивільного населення на території Донецької області", - повідомили в міськраді.

Відповідними інстанціями буде вжито додаткових заходів щодо недопущення перебування громадян у період дії комендантської години в культових будівлях релігійних організацій і на прилеглій території під час святкування Дня Святої Трійці.

Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україні діє воєнний стан. Це особливий правовий режим, який передбачає низку правил та заборон.

Детальніше про заборони, які нині діють на території України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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