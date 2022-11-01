У Донецькій області тривають видачі продуктових наборів від Фонду Ахметова

Мешканці Донецької області продовжують отримувати підтримку від Фонду Ріната Ахметова. Нещодавно чотири фури із 7200 продуктових наборів доставили до регіону бригади мобільної видачі фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Наразі видачі гуманітарної допомоги тривають у громадах, що перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту, - Мирнограді, Часовому Ярі і Торецьку.

У кожен набір увійшли найнеобхідніші, поживні та ситні продукти, які мають тривалий термін зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже передав понад 107 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.