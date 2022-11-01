ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 12:57
В Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова Фото: в Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Жители Донецкой области продолжают получать поддержку от Фонда Рината Ахметова. Недавно четыре фуры из 7200 продуктовых наборов доставили в регион бригады мобильной выдачи фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Выдачи гуманитарной помощи продолжаются в общинах, находящихся в непосредственной близости к линии фронта, - Мирнограде, Временном Яру и Торецке.

В каждый набор вошли самые необходимые, питательные и сытные продукты, имеющие длительный срок хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже передал более 107 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Гуманитарная помощь
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне