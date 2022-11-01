В Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Жители Донецкой области продолжают получать поддержку от Фонда Рината Ахметова. Недавно четыре фуры из 7200 продуктовых наборов доставили в регион бригады мобильной выдачи фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Выдачи гуманитарной помощи продолжаются в общинах, находящихся в непосредственной близости к линии фронта, - Мирнограде, Временном Яру и Торецке.

В каждый набор вошли самые необходимые, питательные и сытные продукты, имеющие длительный срок хранения: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже передал более 107 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.