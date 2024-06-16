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В Донецькій області скоротять подачу води: що відомо

Донбас, Неділя 16 червня 2024 08:49
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В Донецькій області скоротять подачу води: що відомо Фото: на чотири міста Донецької області зменшать подачу води 16 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На чотири міста Донецької області буде скорочено подачу води в неділю, 16 червня. Причина - ремонт на одній із ділянок водопроводу.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"З 9:00 16 червня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", - розповів він.

За його даними, знову тривають ремонтні роботи на магістральному водогоні Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону.

"Щойно ремонт буде завершено, водопостачання відновиться у повному обсязі", - констатував Філашкін.

Ситуація у Донецькій області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області. Окупанти не залишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей та оголосити про так звану "перемогу" на фронті.

Часто під час обстрілів страждає інфраструктура. Наприклад, під час обстрілу 20 лютого у Краматорську зупинилася фільтрувальна станція.

А 15 червня на сході України під удар загарбників потрапила одна із високовольтних підстанцій. Відбулися відключення світла та затримки поїздів.

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Краматорськ Донецька область Константиновка Дружковка
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