У Донецькій області сім'я опинилася під завалами через обстріли окупантів
Російські загарбники завдали ракетного удару по селу Кіндратівка Донецької області. Через удар терористів сім'я опинилася під завалами будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області та поліцію Донецької області.
У ніч на 1 жовтня російська армія вдарила по селу Кіндратівка, ймовірно, зенітними ракетами С-300. Внаслідок атаки був зруйнований житловий будинок.
Під завалами опинилися ціла сім'я: 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років. Сім'ю з-під завалів дістав сусід-рятувальник.
Всього через обстріл було пошкоджено 15 приватних будинків та господарських споруд.
Фото: окупанти обстріляли Кіндратівку Донецької області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Що ще відомо про обстріли Донецької області
За минулу добу під ворожим вогнем опинилися 19 населених пунктів Донецької області. Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню "Град", "Ураган" та артилерію.
Росіяни скинули авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку. Поранення отримала 13-річна дитина. По Краматорську росіяни вдарили двома ракетами С-300. Пошкоджено будівлі та автомобілі.
Фото:поліція показала наслідки обстрілів Донецької області (facebook.com/don.gunp)
Крім того, цієї ночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Більше про наслідки нічних обстрілів - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.