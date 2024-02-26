У Донецькій області з двох громад евакуювали всіх дітей

Як розповіли у відомстві, у Донецькій області наразі проходить п’ятий етап примусової евакуації дітей із зони бойових дій.

"Групи поліції "Білий Янгол" спільно з працівниками ДСНС, співробітниками патрульної поліції, поліції охорони та представниками військових адміністрацій вивезли всі родини з дітьми з дев'яти населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян", - сказано у повідомленні.

Серед евакуйованих - 8-річна дівчинка Олена, яка раніше вже змушена була виїздити разом із сім'єю з Красногорівки. Однак окупанти почали обстрілювати і населений пункт Зоряне, до якого виїхала родина.

"Виїзд родини організували "Білі янголи" спільно з громадським формуванням "Капеланський патруль". Дівчинку одягнули в спеціальний дитячий бронежилет, а з собою вона забрала свого друга - папугу Кешу. Наразі родина налагоджує своє життя у безпечному регіоні країни", - розповіли у поліції.

Евакуація дітей з Донецької області

23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.

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