На Донбассе возросло число ограблений местных жителей боевиками, - разведка

На оккупированном Донбассе возросло число ограблений домов местных жителей со стороны боевиков. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По информации разведки, командование российско-оккупационных войск демонстрирует незаинтересованность в решении проблем, связанных с ухудшением морально-психологического состояния в подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"С начала июня в подразделениях российско-оккупационных войск прекращена практика проведения мероприятий по предотвращению совершения военнослужащими преступлений и бесчинств против гражданского населения. Следствием этого стал стремительный рост количества случаев их причастности к разбойным нападениям и ограблениям домохозяйств местных жителей", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, отмечается, что на КПП боевиков участились случаи безосновательного изъятия оккупантами материальных ценностей и продовольственных товаров у граждан, прибывающих на оккупированную территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе вечером в четверг, 11 июля, во время артиллерийского обстрела со стороны боевиков получил ранения мирный житель населенного пункта Чермалык. По предварительным данным, снаряд упал во дворе частного дома. В результате полученных травм мужчина скончался.