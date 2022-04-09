Донецкая область уже получила 27 тысяч продуктовых наборов, - Фонд Ахметова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это продуктовые наборы, в которых мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего продуктовые наборы от фонда уже получили 27 тысяч жителей Донецкой области.

В частности, более 4 тысяч продуктовых наборов от фонда сегодня приехали Краматорского района.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.