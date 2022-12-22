ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Донецьк знову під обстрілом: повідомляють про "прильоти" у районі "Топаза"

Новость на русском →
Донецьк, Четвер 22 грудня 2022 13:45
Донецьк знову під обстрілом: повідомляють про "прильоти" у районі "Топаза" Фото: Донецьк опинився знову під обстрілом 22 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 22 грудня, окупований Донецьк знову опинився під обстрілом. Відомо про "прильоти" у районі заводу "Топаз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна.

Так, за його словами, відновився обстріл північних районів міста - у Київському та Куйбишевському районах. Також вівся обстріл по Петрівському району, у Георгіївці.

"Очевидці повідомляють про прильоти в районі "Топазу", - написав він.

Як стверджує Кулемзін, обстріл вівся нібито з позицій ЗСУ "випущено 5 снарядів калібром 155 мм" та "10 ракет з РСЗВ" у кожному з випадків відповідно.

Як повідомлялось, у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, його було поранено. В обстрілі міста вже звинуватили ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Обстріл
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції