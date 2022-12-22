Донецьк знову під обстрілом: повідомляють про "прильоти" у районі "Топаза"
У четвер, 22 грудня, окупований Донецьк знову опинився під обстрілом. Відомо про "прильоти" у районі заводу "Топаз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна.
Так, за його словами, відновився обстріл північних районів міста - у Київському та Куйбишевському районах. Також вівся обстріл по Петрівському району, у Георгіївці.
"Очевидці повідомляють про прильоти в районі "Топазу", - написав він.
Як стверджує Кулемзін, обстріл вівся нібито з позицій ЗСУ "випущено 5 снарядів калібром 155 мм" та "10 ракет з РСЗВ" у кожному з випадків відповідно.
Як повідомлялось, у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, його було поранено. В обстрілі міста вже звинуватили ЗСУ.
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